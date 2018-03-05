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En yüksek OUTLET

05.03.2018 - 15:52

KİLER GYO’nun 2011’de tamamladığı ve o dönem Avrupa’nın en yüksek binası olarak anılan 261 metrelik İstanbul Sapphire’de değişikliğe gidiliyor.

Konut, AVM ve seyir terasından oluşan projenin AVM bölümünün outlet olarak değişmesi gündemde. İstanbul Levent’teki AVM’nin yüzde 80 doluluğa sahip olduğunu belirten Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler,  “5-6 aydır Prime Development adındaki şirket yeni konsept üzerinde çalışıyor. Yarı outlet gibi bir değişiklik gündemde” dedi. 165 bin 139 metrekare inşaat alanına sahip proje 10 bodrum ve yer üstünde 56 kattan oluşuyor. Alışveriş merkezi toplam 6 kattan oluşurken, projede 54-56’ıncı katlarda seyir terası yer alıyor. 2015 sonunda İstanbul Sapphire’in satışı da gündeme gelmişti. Daha sonra Mehrdad Safari adlı İranlı işadamına, 90 milyon 504 bin dolar bedelle 47 rezidans satılınca projenin tümü için açıklanan satış rafa kalktı. Sapphire projesinde ellerinde rezidans daire kalmadığını, alışveriş merkezi ve seyir terasının sahibi olduklarını belirten Nahit Kiler, seyir terasını yılda 250-280 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

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2.7 MİLYARLIK REFERANS

Hürriyet gazetesinden Gülistan ALAGÖZ'ün haberine göre; Kiler Holding İştiraki Kiler GYO konut yatırımlarında gaza bastı. ‘Referans’ markasıyla Güneşli, Kartal, Bahçeşehir ve Başakşehir’de konut projeleri geliştiren şirket bu yıl da Beylikdüzü ve Kartal’da yeni konut projelerine başlayacak. Böylece şirket portföyündeki projelerinde değeri 2.7 milyar liraya ulaşacak. Şirketin gündeminde Kanal İstanbul, 3. havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli projelere yakın noktada yatırım yapmak da var.

Gayrimenkul sektörü için sıkıntılı bir yılın geride kaldığını belirten Kiler, “Faiz oranlarının yüksekliği, dövizdeki artış, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler durgunluğa neden oldu.2017 yılı ilk çeyreğinde devletin ve özel sektörün ekonomiyi canlandırmak amacıyla düzenlediği kampanyalar hareketlilik sağladı. Gayrimenkul ekonominin lokomotifi, arada duraksamalar olsa da ara bir şekilde kapanıyor. 2018’in 2017’den daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi. Konut pazarında arzın talebin önüne geçtiğini söyleyen Kiler, “Üretilen konutlar ihtiyacı karşılar nitelikte olmayınca arz birikiyor. Bu da sektör için büyük bir handikap” dedi.


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