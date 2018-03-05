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Akaryakıta indirim yapıldı

05.03.2018 - 16:47

PÜİS'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 06.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı LPG’de 10 kuruş fiyat indirimi yapıldığı bildirildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sitesinde yer alan duyuruda, yarından geçerli olmak üzere LPG'ye 10 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.

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PÜİS'in internet sitesinde indirimle ilgili yapılan açıklamada, "06.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı LPG’de 10 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir." denildi. 


Etiketler

  • petrol
  • LPG
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