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Emlak Bankası geri geliyor mu?

27.09.2017 - 14:51

Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, bankanın faaliyete geçmek için Genel Kurul toplantısının yapılmasını beklediğini söyledi.

Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, tasfiyesi mayısta kalkan bankanın faaliyete geçmek için Genel Kurul toplantısının yapılmasını beklediğini söyledi. Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da bankanın konvansiyonel banka mı yoksa katılım bankası olarak mı faaliyet göstereceğinin belirleneceğini söyledi.

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16 YIL ÖNCE TASFİYE EDİLMİŞTİ

3 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 20 milyon lira sermayeyle kurulan Emlak Bankası'nın bankacılık yapma yetkisi 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile sonlandırılmış, tasfiye kapsamına alınmıştı.

Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanları gibi önemli projelere destek veren Banka, geçen yıllar içerisinde tüm borçlarını ödemiş ve alacaklı pozisyona gelmişti.

2015 yılında vergi rekortmenleri listesinde 100'ncü sıraya oturan Banka'nın alacakları 123 milyon liraya ulaştı.


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