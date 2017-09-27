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"Banka faizlerinde indirim alanı var"

27.09.2017 - 16:15

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kredi faizlerinde 2-3 puanlık bir indirim alanı olduğunu belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesin'de kredi faizleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Zeybekci, banka faizlerinde 2-3 puanlık bir indirim alanı olduğunu belirtti. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sözlerimin hiçbir yerinde 'Kuzey Irak'a ambargo uygulanmamalı' diye bir ifade yok. Ama ambargo, ekonomik yaptırımlar çok ciddi şeylerdir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın söylediği sözler bizim için bağlayıcıdır ve uyulması gereken talimatlardır." dedi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) yönelik açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sözlerimin hiçbir yerinde 'Kuzey Irak'a ambargo uygulanmamalı' diye bir ifade yok. Ambargo, ekonomik yaptırımlar çok ciddi şeylerdir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın söylediği sözler bizim için bağlayıcıdır ve uyulması gereken talimatlardır. Irak, bizim önemli ticaret ortaklarımızdan biri. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında ihracat hacmimizin ve ekonomik menfaatimizin olduğu bir ülke. Bunun yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık kısmı kuzey, geri kalan kısmı güneyle... Türkiye ekonomik menfaati olan ülkedir, uzaktaki ülkelerin Irak ile ilgili şöyle olsun, böyle olsun söylemleri farklı."

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Türkiye'nin şu ana kadar sınır kapılarının kapatılması veya ekonomik yaptırımlara yönelik bir kararı olmadığını da vurgulayan Zeybekci, "Böyle bir karar alınırsa zaten buna itiraz edecek hiç kimse yok." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Musul ve Kerkük'ün Türkiye'nin kutsal davası ve emaneti olduğuna da işaret etti. Türkiye'nin Irak ile tek sınır kapısının IKBY sınırında bulunduğunu anımsatan Zeybekci, "Güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz, Irak Merkezi Hükümetinin egemenlik alanında ticaretimizi sürdürebilmek için arayışlarımız var. Gerek İran gerekse başka alanlar üzerinden hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı.


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