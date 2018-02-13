‹ Önceki Haber 'Borsa'ya gayrimenkulcü geliyor 'Borsa'ya gayrimenkulcü geliyor

Emekli olamayanlara iyi haber

13.02.2018 - 13:07 | Son Güncelleme :

SGK ve Ziraat Bankası borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlayacak kredi işbirliğine başladı.

Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılım sağladığı Ankara’daki törenle imzalandı. Protokol kapsamına genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmaları alındı.

##$$IHTIYACKREDIWIDGET##$$

Emekli maaşı ödemelerinin adet bazında yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren, bu anlamda da sektör lideri olan Ziraat Bankası, imzalanan bu protokolle emekli olmak için diğer kriterleri tamamlayan ancak birikmiş Bağ-Kur prim borcundan dolayı emekli olamayan hak sahiplerine uygun koşullarda kredi imkânı sunuyor. Gerçekleştirilen protokol neticesinde Ziraat Bankası’ndan kredi kullanacak olan hak sahiplerinin de böylece emekli olabilmeleri sağlanacak. Bağ-kur sigortalıları Ziraat Bankası’ndan temin edecekleri kredinin ödemelerini ise kendilerine bağlanan emekli maaşından mahsup edilmek suretiyle ödeyebilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekli promosyon anlaşmasını imzalayan ilk finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon uygulamasının yanı sıra, hesap işletim ücreti muafiyeti, emekli maaşlarının tek seferde Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilmesi ile emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini Şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta, “Emeklilerin Artısı Ziraat’te” sadakat programı doğrultusunda maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler için Ziraat Finans Grubu üyesi şirketler ve farklı sektörden çok sayıda kuruluştan kendilerine özel indirim ve avantajlar sunmaya devam etmektedir.

 


Etiketler

  • Ziraat Bankası
  • SGK
  • Bağ-Kur
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Çalışma Bakanlığı
‹ Önceki Haber 'Borsa'ya gayrimenkulcü geliyor 'Borsa'ya gayrimenkulcü geliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.610 Değişim: 0,69% Hacim : 2.524 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 115.086 13.02.2018 Yüksek 115.660
Açılış: 115.318
3,7954 Değişim: -0,14%
Düşük 3,7909 13.02.2018 Yüksek 3,8064
Açılış: 3,8008
4,6859 Değişim: 0,31%
Düşük 4,6668 13.02.2018 Yüksek 4,6920
Açılış: 4,67145
162,12 Değişim: 0,37%
Düşük 161,42 13.02.2018 Yüksek 162,57
Açılış: 161,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.