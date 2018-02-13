Emekli olamayanlara iyi haber

SGK ve Ziraat Bankası borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlayacak kredi işbirliğine başladı.

Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılım sağladığı Ankara’daki törenle imzalandı. Protokol kapsamına genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmaları alındı.

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Emekli maaşı ödemelerinin adet bazında yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren, bu anlamda da sektör lideri olan Ziraat Bankası, imzalanan bu protokolle emekli olmak için diğer kriterleri tamamlayan ancak birikmiş Bağ-Kur prim borcundan dolayı emekli olamayan hak sahiplerine uygun koşullarda kredi imkânı sunuyor. Gerçekleştirilen protokol neticesinde Ziraat Bankası’ndan kredi kullanacak olan hak sahiplerinin de böylece emekli olabilmeleri sağlanacak. Bağ-kur sigortalıları Ziraat Bankası’ndan temin edecekleri kredinin ödemelerini ise kendilerine bağlanan emekli maaşından mahsup edilmek suretiyle ödeyebilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekli promosyon anlaşmasını imzalayan ilk finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon uygulamasının yanı sıra, hesap işletim ücreti muafiyeti, emekli maaşlarının tek seferde Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilmesi ile emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini Şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta, “Emeklilerin Artısı Ziraat’te” sadakat programı doğrultusunda maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler için Ziraat Finans Grubu üyesi şirketler ve farklı sektörden çok sayıda kuruluştan kendilerine özel indirim ve avantajlar sunmaya devam etmektedir.

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