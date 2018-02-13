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Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkartacak

13.02.2018 - 13:16

Online alışveriş devi Amazon büyük çoğunluğu Seattle'daki Genel Müdürlük’ten olmak üzere yüzlerce kişiyi işten çıkartacak.

Amazon işten çıkartmaların gerçekleşeceğini teyit ettiği açıklamasında, Yıllık planlama süreçlerimiz kapsamında, şirket genelinde çalışan sayılarında bazı düzenlemeler yapıyoruz bazı birimlerde küçük çaplı işten çıkartmalar gerçekleştirip farklı birçok birimde agresif bir şekilde alım yapmayı planlıyoruz denildi ve işten çıkartmalardan etkilenen çalışanların yeni alım yapılan alanlarda değerlendirilebileceği de belirtildi.

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CNN'de yer alan bir habere göre, işlerine son verilmeden önce çalışanlar işlerinin sonlandırılacağı konusunda bilgilendirilmeye başlandı. İşten çıkartmaların büyük bir bölümünün Seattle'daki Genel Müdürlük’teki görevlerinden yapılacağı belirtilen habere göre, bazı küresel ekipler de işten çıkartmalardan etkilenebilecek.

Amazonun online perakende operasyonları gibi olgunlaşmış ve uzun yıllardır faaliyet gösteren birimlerinin etkileneceği işten çıkartmaların amacının Alexa gibi yeni faaliyet birimlerinde istihdama yer açmayı hedeflediği belirtiliyor.


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