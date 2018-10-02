Elektrik ve doğalgaza son 3 ayda 3’üncü zam geldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.6, ticarethanelerde yüzde 18 zam yaptığı belirtildi. BOTAŞ da doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5’luk zam yaptı. Ağustos ayında başlayan elektrik ve doğalgaza zam trendi bu ay da değişmedi. Ekim ayının başı itibariyle tekrar zam geldi.

Elektriğe gelen zamlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. EPDK’nın kararı genellikle uygulamaya girmeden bir gece önce Resmi Gazete’de ya da mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanıyordu. Ancak bu sefer EPDK’nın kararı dün uzun bir süre beklendi. Yapılan bu son zammın ardından ortalama bir ailenin aylık faturası 137 liraya çıktı. 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 kilovat olarak kabul ediliyor. 2017 yılının aralık ayında bir ailenin ortalama aylık elektrik faturası 95 liraydı. 2018 başından itibaren gelen zamlardan sonra ağustos başında fatura 116 liraya çıkmıştı. 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak zamla birlikte fatura 126 liraya yükselmişti. 1 Ekim tarihinden itibaren de 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 137 lirayı bulacak.

ENFLASYONA ETKİSİ

Elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 2.39, doğalgazın ise yüzde 1.44. Ekim ayı için elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyona etkisinin 0.35 puanı bulması bekleniyor.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, elektrikte yapılan son zamlarla ocak ayından itibaren fiyat artış oranının sanayi ve ticarethaneler için yüzde 50’yi, meskenler için yüzde 40’ı aşmış olduğunun altını çizdi. Kumbaroğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, “Son zamlar ile sanayi ve ticarethaneler için dokuz aylık fiyat artış oranı Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değer kaybına oran olarak eşitlenmiş oldu” dedi. Kumbaroğlu, “İthal kömürü ve doğalgazı ile yenilenebilir enerjide dövize endeksi alım garantileri ile dövize endeksli sektör son zamlardan sonra döviz kurlarındaki artışı yakaladığından bundan sonra döviz kurları artmadığı sürece elektrikte yeni zam söz konusu olmamalı” uyarısında bulundu.

Kumbaroğlu, şöyle devam etti: “Son zamlarla doğalgazda dokuz aylık dönemde konutlar için yüzde 30, sanayi için yüzde 69 ve elektrik üretimi için yüzde 113 oranında zam yapılmış oldu. Son zamlarla binalarda enerji verimliliği iyice önem kazanmış oldu. Kışa girerken enerji faturası artan tüketicilerin enerji harcaması enerji verimliliği uygulamaları ile kontrol altında tutulabilir. Bu çok önemli bir konu haline gelmiştir.”