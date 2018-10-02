Piyasalar yön arıyor

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi verilerinin ekonomiye ilişkin net bir sinyal vermemesinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurması, ticaret savaşına ilişkin bir belirsizliği ortadan kaldırırken, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un "Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli" şeklindeki açıklaması, ticarete ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine işaret etti. Söz konusu gelişmelerle birlikte, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerileme ve petrol fiyatlarındaki artış, pay piyasalarında hisse bazlı hareketleri öne çıkardı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,73 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'nın ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeler devam ederken, Avro Grubu'ndan İtalya'ya uyarı geldi. Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, dün yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin bütçe süreci konusundaki son açıklamaları endişelere neden oldu. Bu endişelerin yakın zamanda ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin imalat sanayi PMI verilerindeki yatay seyrin de etkisiyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 geriledi.

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Bugün Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksinin 43,4'e yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseldi. Çin'de ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalar bugün de kapalıydı. Dün yüzde 2,5 artarak 85,4 dolarla yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 85 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 azalışla 98.537 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,8 azalışla 5,9395'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon rakamlarının beklendiğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, olası yükselişlerde ise 100.000 ve 101.000 dirençlerinin öne çıkacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi