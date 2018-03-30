Elektriğe yüzde 2,89 zam

Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yapıldı.

Yılbaşında elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 8.8’lik zammın ardından yeniden zam geldi. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; bugun Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektriğe 1 Nisan tarihinden itibaren zam gelecek. Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete’de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Çıplak fiyat yüzde 2.7 zamlandı. Ancak vergi ve fonlar dahil zam oranı yüzde 2.89 oldu. Bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 103.09 liradan 106.06 liraya çıkmış oldu.

Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Küçük sanaciler için yüzde 2.1 büyük sanayiciler için ise yüzde 4.6’lık zam gelmiş oldu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi:

“Elektrik fiyatları serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Belli maliyetler söz konusu ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurlar da bu maliyetleri etkiliyor. Son yaptığımız Kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ortalama %2,89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu gördük. Ortaya çıkan bu maliyet artışlarının biriktirilip, toplu halde yıl sonunda zam yapılması doğru bir uygulama olmaz. Bu durumdan hem vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de sektörümüz için daha doğru olacaktır.