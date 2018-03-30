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Dış borç stoku 453 milyar dolar oldu

30.03.2018 - 12:25
Dış borç stoku 453 milyar dolar oldu

Türkiye'nin 31 Aralık itibarıyla brüt dış borç stoku 453,2 milyar dolar, net dış borç stoku 291,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Aralık itibarıyla 453,2 milyar dolar, net dış borç stoku 291,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 31 Aralık itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,2 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 53,3 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 291,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 34,2 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 13,8 milyar dolar oldu.

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Kamu net borç stoku ise bu dönemde 262,1 milyar lira olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 877,9 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 28,3 olarak kayıtlara geçti.


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