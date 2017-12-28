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Ekonomiye güven azaldı

28.12.2017 - 10:13

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 97,9'dan 95'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi bu ay geçen aya göre yüzde 3 azalarak 97,9 değerinden 95'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

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Aralık ayında tüketici güven endeksi 65,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi.

Aralık'ta perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.


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