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Ekonomistler istihdam verisini değerlendirdi

15.01.2018 - 13:07

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Aynı dönemde işsiz sayısı da 3 milyon 274 bin kişiye geriledi. Ekonomistler istihdam verisini değerlendirdi.

Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, "Türkiye ekonomisinin son çeyrekte de güçlü ihracat öncülüğünde görece güçlü bir büyüme kaydetmesiyle mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, yüzde 10,3 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi." dedi.

TMV Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, Türkiye ekonomisinin son çeyrekte de güçlü ihracat öncülüğünde görece güçlü bir büyüme kaydetmesiyle mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının, yüzde 10,3 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Yılbaşından bu yana 807 bin kişilik yeni istihdam artışı ve işsiz sayısındaki 432 bin kişilik azalmayla Türkiye'nin istihdam üreten ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini belirten Sözer, şunları kaydetti:

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"Her ne kadar yıl geneli için yüzde 7 civarı bir büyümeye ve yüklü teşvik mekanizmalarına kıyasla istihdamdaki iyileşmenin sınırlı kalması dikkati çekse de ihracat pazarlarındaki canlanmanın sürmesi durumunda istihdam piyasasındaki toparlanmanın da korunacağını öngörüyoruz. Yüksek enflasyon ve artan küresel borçlanma maliyetlerinin, beklentiler kanalıyla 2018'de iç talebi baskılaması beklendiğinden işsizlik oranında geride kalan döneme göre önümüzdeki dönemde daha sınırlı bir iyileşme görebiliriz. Bu çerçevede tek haneli işsizlik oranlarına ulaşmak uzun bir zaman alabilir. Bu doğrultuda 2017 genelinde yüzde 11 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranının, 2018'de yüzde 10,7'ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz."

"TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞINDA KAMU HİZMETLERİ ARTIŞI ETKİLİ OLDU"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının geçen yıl alınan önlemlerle ve üçüncü çeyrekte büyümede gözlenen belirgin güçlenmeyle beraber ekim ayında yüzde 10,3 seviyesine kadar gerilediğini bildirdi.

Türkiye ekonomisinde 2012-2015 döneminde aylık ortalama 70 bin kişilik güçlü sayılamayacak bir tarım dışı istihdam artışı yakalandığını belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"2016 yılı ortalaması ise 27 bin ile 2012-2015 dönemi ortalamasının çok gerisinde kalmıştı. Geçen yıl ocak-mart döneminde aylık ortalama 157 bin artış ile yıla çok olumlu başlangıç yapılırken, ikinci çeyrekte ortalama 84 bin artış ve üçüncü çeyrekte ortalama 90 bin düzeyi ile hafif yavaşlama görülmüştü. Son çeyreğin ilk ayında ise 148 bin artışla hızlanma görüldü. Buna karşılık, mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranının yüzde 53 ile önceki ay gördüğü tarihi zirvesinden geri çekilmesi işsizlik oranında daha belirgin düşüş olmasını getiren faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta."

Tarım dışı istihdam artışında kamu hizmetleri artışının etkili olduğunu, ticaret ve ulaştırma hizmetlerinde ise düşüşün devam ettiğini bildiren Bürümcekçi, geçen yıl ocak-eylül döneminde kümülatif istihdam artışının 1 milyon 976 bin kişi ile 2016'nın aynı dönemindeki 819 bin artışın belirgin üzerine çıktığını kaydetti.

Bürümcekçi, özel sektör hizmetleri gibi istihdam kapasitesi yüksek bir sektörün toparlanmadan bu ivmenin kalıcı ve yeterli olmasının zor göründüğünü söyledi.

"İŞSİZ SAYISINDA SON 3 AYDIR DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

İstihdam verilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İş Portföy Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci ise ekimde işsizlik oranının bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puanlık düşüşle yüzde 10,3, tarım dışı işsizlik oranının da 1,8 puanlık gerilemeyle yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

İş gücüne katılım oranının son bir yıl içinde 0,7 puanlık artışla yüzde 53,1'e ulaştığına işaret eden Şekerci, iş gücündeki 1 milyon kişilik artışa karşın 1,38 milyon kişilik yeni istihdam yaratıldığını, bunun da işsizlikteki gerilemede etkili olduğunu söyledi.

Şekerci, işsiz sayısında son bir yılda 360 bin kişilik azalış görüldüğünü, burada uzun süredir yaşanan artışın yerini son 3 aydır düşüşe bırakmasının önemli olduğunu vurguladı. 

Hizmet, tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinin tümünde istihdam artışı olduğunu belirten Şekerci, "Mevsimsellikten arındırılmış verilere bakıldığında, işsizlik oranı önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,3'e geriledi. İş gücüne katılım oranı 0,1 puanlık düşüşle yüzde 53'e indi. Eğer iş gücüne katılım oranı düşmeseydi işsizlik oranı yüzde 10,4 ile bir miktar daha yüksek gerçekleşebilirdi." şeklinde konuştu.

Şekerci, tarım dışı istihdamda aydan aya 148 bin kişilik yükseliş görüldüğünü, buradaki artışın 107 bininin hizmet, 49 bininin sanayi kaynaklı olduğunu bildirdi. 


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