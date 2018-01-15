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Toyota için 2017 dönüm noktası oldu

15.01.2018 - 11:31

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Kato, "Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip tesisi olduk. Toyota C-HR ile tarihimizde ilk kez Amerika'ya ihracat gerçekleştirdik. Tüm bu yönleri ile 2017 yılı bizim için tarihi bir dönüm noktası oldu" dedi.

 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, 2017 yılının kendileri için dönüm noktası olduğunu belirterek, "2018'de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak kapasite kullanım oranımız ve üretim hacmimizle paralel olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye'nin dış ticaretine katkımızı ve genel olarak ihracat hedefine de pozitif etkimizi sürdüreceğiz." dedi.

Kato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime başladıkları günden bu yana ürettikleri toplam araç sayısının 2 milyonu aştığını söyledi.

Geçen yıl 400 milyon avro yatırımla devreye aldıkları Toyota C-HR projesinin etkisi ile tesisin tarihinde ilk kez tam kapasiteyle en yüksek üretim değerine ulaştığını ifade eden Kato, "Böylelikle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip tesisi olduk. Toyota C-HR ile tarihimizde ilk kez Amerika'ya ihracat gerçekleştirdik. Tüm bu yönleri ile 2017 yılı bizim için tarihi bir dönüm noktası oldu." diye konuştu.

Ürettikleri modelleri, ilk kez ABD, Kanada, Tayvan olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kato, ihracatın yüzde 74'ünün Avrupa'ya, yüzde 20'sinin Kuzey Amerika'ya ve yüzde 6'sının diğer ülkelere yapıldığını bildirdi.

Kuzey Amerika pazarında yeni ülkelere ihracatın Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR'ın ürün gamına eklenmesiyle geçen yıl başladığını ifade eden Kato, "Böylelikle Kuzey Amerika, Avrupa'dan sonraki en büyük pazarımız haline geldi. 2017 yılında en dikkat çekici gelişme C-HR modeli ile ihracat pazarlarımıza ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika pazarından yeni ülkelerin eklenmesi oldu. Yıl sonu itibarıyla Meksika'ya da ihracatımız başladı. Özellikle C-HR'ın hibrit versiyonu, ihraç ettiğimiz tüm pazarlarda ve ülkemizde de en çok talep gören modelimiz oldu." şeklinde konuştu.

TOYOTA İSTİHDAMA VE İHRACATA KATKI SUNDU

Fabrika'da 2016 yılı içinde üretimde üç vardiya çalışılmaya başlanmasıyla Toyota C-HR projesi için yaklaşık 2 bin yeni çalışan istihdam ettiklerini hatırlatan Kato, yeni model Toyota C-HR’ın seri üretimi ile ilgili yoğun işe alıma başladıklarını ve yeni çalışanlarının eğitim aktivitelerine odaklandıklarını aktardı.

Kato, yeni alımlarla fabrikada toplam çalışan sayısının 5 binin üzerinde olduğunu dile getirdi. 2018 yılında da 2017 yılına benzer bir üretim ve ihracat performansı sergilemeyi planladıklarını vurgulayan Kato, şöyle devam etti:

"2018 yılında da kapasitemizi tam kullanacak şekilde üretim gerçekleştirip, üretimimizin yüzde 90'a yakın bölümünü tüm dünyaya ihraç edeceğiz. 2018'de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) olarak kapasite kullanım oranımız ve üretim hacmimizle paralel gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Türkiye'nin dış ticaretine katkımızı ve genel olarak ihracat hedefine de pozitif etkimizi sürdüreceğiz. TMMT olarak ekonomiye ve topluma katkıda bulunmaya devam ederken, yüksek kalitede ürettiğimiz araçlarımızla Toyota'nın en iyilerinden biri olarak kabul görecek şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2018 yılında hem model yenileme hem de yeni modeller için sahip olduğumuz üstün üretim kabiliyetimizi daha da geliştirerek, istek ve kararlılıkla global bazda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca otomotiv sektörünün her zaman gereksinim duyduğu modernizasyon ve yenileme yatırımlarımızı da sürdüreceğiz."

Türkiye'nin 2017'de ihracat hedefini aşarak, tarihin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesine ulaştığını anımsatan Kato, "2017 yılında, Türkiye otomotiv endüstrisinin üretim ve ihracat anlamında yaşadığı en parlak döneme Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bizim de önemli ölçüde katkımızın olması, büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu." ifadesini kullandı. 


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