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Ekonomik kıskaç istihdamın gücüyle kırılıyor

09.03.2019 - 12:55
Ekonomik kıskaç istihdamın gücüyle kırılıyor | Ekonomi Haberleri

410 bin üyesi bulunan İTO, İstihdam Seferberliği desteklerini billboard ve afişlerle İstanbul’un dört bir yanında tanıttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), başlattığı tanıtım kampanyası ile 410 bin üyesini ve İstanbul iş dünyasını, İstihdam Seferberliği kapsamında yeni işe alımlarda işverene uygulanan teşviklerden yararlanmaya çağırdı.

İTO, bu amaçla Tuzla'dan Silivri'ye kadar şehrin her köşesini, işlek caddelerini, KOBİ'lerin yoğun olarak bulunduğu İSTOÇ, İMES ve organize sanayi bölgesi gibi mekanları açık hava reklamları ve afişlerle donattı.

İTO, kampanya kapsamında, kısa ve vurucu bir şekilde anlattığı istihdam teşvikleriyle, tüm üyelerini ve İstanbul iş dünyasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan teşviklerden yararlanmaya davet etti.

"EN CAZİP VE YARARLANMASI KOLAY TEŞVİKLER"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük istihdam gücü olan İstanbul iş dünyasının, Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam seferberliği için seferber olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay teşvikler yürürlükte. Yani çalışan sayımızı artırmanın tam zamanı. İstanbul iş dünyası olarak, sağlayacağımız ilave istihdamla bu seferberliğin başarıya ulaşmasına en büyük katkıyı vereceğiz. Amacımız, işletmelerimizin istihdam potansiyelini harekete geçirerek, ekonomik kıskacı istihdamın gücüyle kırmaktır." diye konuştu. 

"BU DESTEKLER İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Şekib Avdagiç, iş dünyasının Türkiye ekonomisini sadece bugün değil, gelecek yıllarda da etkileyip dönüştürecek bu destekleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul'daki tüm İTO üyelerine ulaşmak için etkili bir tanıtım kampanyası başlattıklarını belirten Avdagiç, “Tüm medya ve reklam mecralarını kullanarak, istihdam farkındalığını sağlamak için İstanbul’da ciddi bir kitleye ve görünürlüğe ulaştık. Çünkü üyelerimizin bu fırsatları değerlendirmeleri, onlara çok önemli bir yatırım imkanı sunacak. Hedefimiz İstanbul’un her zaman olduğu gibi en yüksek sayıda istihdam artışı sağlamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İTO, İstihdam Seferberliği için geleneksel ve dijital basın ve medya kuruluşlarına ilanlar verdi. Bunun yanı sıra hazırlanan bilgilendirme broşürleri, sektörel yayınlar ve sosyal medya ile geniş kitlelere ulaştırıldı. 

Ayrıca İTO'nun Eminönü merkez binasının yanındaki Güneş Han'ın cephesine ve İstanbul Ticaret Üniversitesi binası üzerine de dev kampanya bilgilendirme görseli asıldı.


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