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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

09.03.2019 - 12:39
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve Euro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve Euro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 100  endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,24 artarak 5,4560 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,15 değer kaybederek 6,1290 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.


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