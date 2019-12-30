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Ekonomik güven endeksi açıklandı

30.12.2019 - 10:13 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi aralık ayında yükselerek 93.8 olurken; önceki veri 91.3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.

 

 


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