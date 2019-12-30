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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 30 Aralık dolar fiyatları )

30.12.2019 - 09:35 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 30 Aralık dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 5.95 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9423 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9539 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.44 itibarıyla 5.9497 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6641 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8014 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.97 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken, 5.90 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 96.48 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1194 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.71 seviyesinde bulunuyor.

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