Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Booking açıklaması

Zeybekci, Booking tarafında henüz herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Booking.com ile ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu ancak şu ana kadar bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Booking.com şirketiyle yaptığı görüşmeler sonrasında bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine de Zeybekci, turizm sezonunun artık başladığını vurguladı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz. " açıklamasında bulundu.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB’ın açtığı “haksız rekabet” davasında, Booking.com’un Türkiye’deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini Mart 2017'de durdurmuştu.