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Euro Bölgesi 3.3 milyar euro fazla verdi

19.03.2018 - 17:06

Euro Bölgesi'nde bu yılın ocak ayında 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 9,1, ithalat da yüzde 6,3 arttı. Söz konusu dönemde ticaret fazlası 3.3 milyar euro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, yılın ilk ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla yüzde 9,1 artarak 178,6 milyar euro, ithalat da yüzde 6,3’lük artışla 175,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde, Ocak 2017’de 1,4 milyar euroluk dış ticaret açığı belirlenirken, bu yılın aynı ayında 3,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası kaydedildi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 8,8 artarak 159,8 milyar euro oldu.

2017 yılının tamamı ele alındığında ise Euro Bölgesi’nde ihracat 2016’ya kıyasla yüzde 7,1’lik artışla 2 trilyon 194 milyar euro, ithalat da yüzde 9,8’lik yükselişle 1 trilyon 958 milyar euro oldu. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 236 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

AB OCAKTA 20,3 MİLYAR EURO DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de bu yılın ocak ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 6,5’lik artışla 150,5 milyar euroya, ithalatın da yüzde 7,6 artarak 170,8 milyar euroya yükseldiğini ortaya koydu.

AB'de ocak ayında 20,3 milyar euro dış ticaret açığı gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 9’luk artışla 288,2 milyar euro seviyesinde belirlendi.

2017 yılının tamamına bakıldığında, AB’nin ihracatı 2016’ya göre yüzde 7,7 artarak 1 trilyon 878,8 milyar euroya, ithalatı da yüzde 8,4 artarak 1 trilyon 855,9 milyar euroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, 22,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.


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