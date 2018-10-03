Ekmekte zam 10 gün sonra

Ekmek zammı tartışması bitmiyor. 2 aydır gündemde olan tartışma yeni bir aşamaya geçti. Önceki gün zamları geri alınan Ankaralı fırıncılar, Vali Ercan Topaca’nın başkanlığında toplandı ve sıkıntıları anlattı. 10 gün içinde yeni zam teklifi sunulacak ve yeni oranda zam yapılacak.

Ticaret Bakanlığı’nın önceki gün Ankara’da ekmek zammını onaylamamasının ardından fırıncıların zam ısrarı devam ediyor. Un fiyatlarına yüzde 100, elektrik ve doğalgaza yüzde 70 zam gelirken, Ankara’da ekmek fiyatlarının iki yıldır aynı kaldığını ileri süren fırıncılar, ekmekte fiyatın 1.25 liraya yükseltilmesi teklifinin geri çekilmesinin ardından yeni fiyat belirlemek için kolları sıvadı.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 10 gün içinde esnafı mağdur etmeyecek yeni bir fiyat teklifi sunacaklarını açıkladı.

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre; Ankara Valisi Ercan Topaca’nın başkanlığında dün yeniden bir araya gelen taraflar, maliyetlerdeki olağanüstü artışlara dikkat çekerek İstanbul’da bazı bölgelerde olduğu gibi Ankara’da da ekmek fiyatının yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Toplantıya katılan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Hürriyet’e yılbaşına göre bile girdilerde yüzde 50 ila yüzde 100’lük artış yaşandığını söyledi.

Bakanlığın un ihracatını sınırlamasının sadece un fiyatını 140 liraya gitmekten kurtardığını, oysa 70 liralık unun 115 liraya çıktığını söyleyen Balcı, zincir marketlere verilen ekmekte kar marjının yüzde 15 ile sınırlandırılmasının Türkiye genelinde 23 fırıncıyı rahatlatan bir unsur olmadığını belirtti.

Balcı, ekmek fiyatını belirleme yetkisinin esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde olduğunu savunarak “Zam yürürlüğe girmezse fırınlar kapanır, ekmek üretimi zora girer. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan da randevu istedik” diye konuştu.

YENİ FİYAT BELİRLEYECEĞİZ

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık ise esnafı mağdur etmeyecek şekilde yeni bir fiyat teklifinin 10 gün içinde hazırlanarak, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunacaklarını açıkladı.

Alnıaçık, Ankara’da ekmeğin maliyetinin altında satıldığını iddia ederek, şöyle konuştu: “İşyerleri kapanıyor artık iflaslar başladı. Daha önceki gün yüzde 18 zam gelmiş, yakıt ve un bizim ana giderlerimiz. Ekmeğin maliyeti 1 TL oldu, bunun bayi kârı var, bir sürü kalemi var. 1986 yılında Ankara’nın nüfusu 1 milyon 150 bin iken fırın sayısı 486’ydı. Bugün nüfus 6 milyona dayandı ama fırın sayısı 193. Un alamayıp, ekmek yapamayan fırıncı var. Acımasız bir durum var.”

2 AYDIR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekmek fiyatlarıyla ilgili ilk tartışma ise 2 ay önce olmuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe yüzde 15 zam yapılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı da, “Fırıncılar Federasyonu’nun fiyat belirleme yetkisi yoktur” diyerek, zam olmadığı ifade etmişti. Eylül de ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar fiyat artışı yok” demişti.