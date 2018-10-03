İnşaat devi konkordato istedi

Ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül’ün babasının, iki ortağı ile kurduğu ve Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nı inşa eden Palet İnşaat, konkordato talep etti. Yarım asrı deviren şirket adına açılan davada, kısa vadeli borçların ödenmesinde güçlük çekildiği kaydedildi. Ömer Üründül de, şirketin üç ortağından biri.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Ankara merkezli Palet İnşaat ve Tic. AŞ ile şirketin yöneticileri Alim Melih Kura, M. Emre Okyar ve K. Faik Okyar çin konkordato başvurusu 28 Eylül’de yapıldı.

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin sebeplerine de ayrıntılı olarak yer verildi.

Şirket avukatları Güven Şık ve Gökhan Tezcan’ın imzasını taşıyan dilekçeye göre Palet İnşaat kurulduğu günden bu yana onlarca projeye imza attı.

Söz konusu projelerin başında ise Atatürk Barajı yer alıyor.

ÖDEMELER ERTELENDİ

Dava dilekçesinde, şirketin mali sıkıntıya düşmesine, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler neden oldu.

Dilekçeye göre, dünyada nakit bolluğunda yaşanan azalma, artan jeopolitik riskler, 15 Temmuz darbe girişimi ve kurlardaki sert yükseliş şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi.

Dilekçeye göre, şirketin üstlendiği projelerin tamamına yakını kamuya ait işler.

Dava dilekçesinde, şirketin üstlendiği projelere ilişkin ödemeleri ileri tarihlere ertelenmesi kısa vadeli borçların ödenmesini güçleştirdi.

SÖZLEŞMELERİN DEĞERİ 660 MİLYON LİRA

Dava dilekçesine göre, şirketin elindeki projelerin sözleşme büyüklüğü 660 milyon lira.

Şirketin toplam borcu ise 105 milyon 741 bin lira. Dilekçede, konkordato talep eden şirketin, borçlarını 36 ay vadede 9 eşit taksit halinde ödeyebileceği kaydedildi.

ÜÇ MÜHENDİS KURDU

Baraj, tünel ve sulama projeleri alanında yoğunlaşan Palet İnşaat AŞ 1966’da, İTÜ mezunu Ahmet Cemal Kura, Sedat Üründül ve Hayri Bingöl tarafından kuruldu.

Şirketin yönetiminde hali hazırda, ikinci kuşaktan temsilciler bulunuyor.

47.8 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 74 hissesi Âlim Melih Kura’ya, yüzde 21 hissesi M. Emre Okyar’a, yüzde 5 hisse ise Ömer Ali Üründül’e ait.

Palet İnşaat, yapımına 1983 yılında başlanan ve 2003 yılında tamamlanan Atatürk Barajı’nı üstlenen konsorsiyumun lider firmasıydı.