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Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

24.06.2020 - 16:55
Ege'nin 100 büyük firması açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ege Bölgesi Sanayi Odasınca (EBSO) 2019'daki üretim ve satış performanslarına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşu belirlendi. Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris ilk üç sırayı paylaştı.

Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışlara göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş olurken, bunu Petkim ve Philsa Philip Morris takip etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanayi kuruluşlarına Kovid-19 testi yapmak için duyuru yaptıklarını anımsattı. İlk olarak 4 bin 200 tanı kiti geldiğini belirten Yorgancılar, bu testlerin devamının da geleceğini ifade etti.

İzmir İl Pandemi Kurulunda da yer alan Yorgancılar, "Kentimizde son 1 haftada ölü yok. Son aldığımız bilgiye göre 29 yoğun bakım hastamız var. İzmir'deki hastane sayısına bakarsak bu çok iyi. İyileşen hasta sayımızın günlük yeni vaka sayısından fazla olması lazım. Tedbirlere uymak gerek." diye konuştu.

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100 FİRMADAN 83'Ü KAR BİLDİRDİ

Yorgancılar, geçen yılın ekonomik gelişmelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Genel olarak baktığımızda, 2019’un ilk sekiz ayı ekonomideki belirsizlik içinde yol almaya çalışan bir gemiye benzedi. 2020'de ise tam işler düzelecek dendiğinde ortaya çıkan salgın durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bu gelişmeler üretimi, özellikle sanayi sektöründe küresel olarak zorlayıcı etmenler oldu."

Yorgancılar, bu yıl listede yer alan 15 firmanın, geçen yılki listede olmadığını belirtti. İlk üçte yer alan firmaların kimya, demir-çelik-döküm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Listedeki 83 firma kar bildirdi, 57’si Ar-Ge yapıyor, 30 tanesi yabancı sermayeli, 17 tanesi ise zarar beyan etti. Yüz firmanın 83'ünün kar beyan etmesi önemli bir sonuç ancak bunun nereden geldiği çok önemli. Bu firmaların yüzde 78,9’u kimya, gıda, demir-çelik-döküm sanayisinde üretimlerini yoğunlaştırıyor. Bunlar kentimizin lokomotif sektörleri ve geçen yıl da aynı oranda ilk üçü oluşturuyordu."

EBSO'nun çalışmasına göre bölgedeki en büyük 10 firma şöyle:

1 - Tüpraş
2 - Petkim
3 - Philsa Philip Morris
4 - BMC Otomotiv
5 - İzmir Demir Çelik
6 - JTI Tütün
7 - Abalıoğlu Yem-Soya
8 - Pınar Süt
9 - Abalıoğlu Yağ Sanayi
10 - Kocaer Haddecilik


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