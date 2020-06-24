Bakan Albayrak: Veriler inancımızı destekliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi.

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