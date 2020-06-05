ECB, Romanya Merkez Bankası için repo hattı açtı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Romanya Merkez Bankası için 4.5 milyar Euro değerinde kredi limiti sağlayacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs salgınına bağlı olarak piyasanın işlevinde bozulma ortaya çıkmasıyla oluşabilecek euro likiditesi ihtiyacını gidermek için Romanya Merkez Bankası'na 4.5 milyar euro değerinde (5.1 milyar dolar) kredi limiti sağlayacak.

Romanya Merkez Bankası'nın yüksek değerde euro cinsinden teminat alımına karşı borçlanmasını sağlayacak repo anlaşması 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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