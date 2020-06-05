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AB-İngiltere müzakerelerinde ilerleme sağlanamadı

05.06.2020 - 15:58
AB-İngiltere müzakerelerinde ilerleme sağlanamadı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin son turunda ilerleme sağlanamadı.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinin 4'üncü turu bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Müzakere sürecinde amaçlarının önemli bütün konularda eş zamanlı olarak ilerleme sağlamak olduğunu belirten Barnier, "Doğruyu söylemek gerekirse, bu hafta boyunca yapılan müzakerelerde önemli bir ilerleme sağlanamadı. Bu durumu sonsuza kadar sürdüremeyiz." dedi.

Barnier, görüşmelerin özellikle balıkçılık, ticaretin adil rekabet ortamında gerçekleşmesi, temel hakların korunması ve gelecekteki ilişkilerin yönetimi gibi alanlarda tıkandığını anlattı.

Müzakerelerin çok kapsamlı olduğunu ve İngiltere tarafının müzakerelere daha fazla zaman tanımak istemediğini söyleyen Barnier, "AB tarafı olarak müzakereleri ve geçiş sürecini 1-2 yıl uzatmaya açığız." ifadesini kullandı.

SÜREÇ HAKKINDA

Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılması görüşünü taşıyor.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor. İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.


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