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ECB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' mesajı

30.11.2020 - 15:26
ECB Başkanı Lagarde'dan kritik 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, küresel olarak faiz oranlarının uzun bir süre düşük seviyede kalacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen forumda konuştu.

ECB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine nasıl müdahale ettiğini anlatan Lagarde, martta başlattıkları Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) riski düşürmek için farklı varlıklar alarak ekonomilere yardımcı olduğunu ifade etti.

Lagarde, "Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak." ifadesini kullandı.

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Avrupa'daki bütün ülkelerin, salgın nedeniyle uygulanan politikalar neticesinde toplam borç miktarı ve borç-milli gelir oranlarının arttığına dikkati çeken Lagarde, "Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi." diye konuştu.

Lagarde, bu süreçte "gelir ve eğitim" desteklerine odaklanılması gerektiğini anlattı.

AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik programı içeren 1,8 trilyon avroluk paket hakkında Lagarde, "Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.


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