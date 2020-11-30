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Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı

30.11.2020 - 15:16
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 38,9 artarak 6 trilyon 236 milyar 32 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 236 milyar 32 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 745 milyar 214 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 661 milyar 505 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 68 milyar 459 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 38,9, krediler toplamı yüzde 37,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 61,7 yükseldi.

Ekimde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,97 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 50 MİLYAR 1 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2019 sonuna göre yüzde 40,1 artarak 3 trilyon 595 milyar 285 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 16,3 artışla 572 milyar 608 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 50 milyar 1 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,42 seviyesinde gerçekleşti.


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