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ECB Başkanı Lagarde: Belirsizlikler azalıyor

13.11.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
ECB Başkanı Lagarde: Belirsizlikler azalıyor | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşının belirsizlikleri azalttığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle yapılan ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

Kovid-19 salgının yayılmaya başlamasıyla ciddi belirsizlikler yaşandığını anımsatan Christine Lagarde, "Şimdi birçok cephede açık biçimde daha az belirsizlik görüyoruz." dedi.

Lagarde, ABD'de seçimlerin yapılmış olmasının bazı belirsizlikleri ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, "Yüzde 90 oranında etkili bir aşının duyurulması ve bunun 2021'in başlarında onaylanma ihtimali belirsizlikleri azaltıyor." diye konuştu.

Aşı konusunda "aşırı coşkuya kapılmamak" gerektiğini ifade eden Christine Lagarde, aşının dağıtımı, üretimi ve 2021'de sürü bağışıklığı sağlayacak kişi sayısını yakalama konularında sorunlar yaşanabileceğini anlattı.

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Lagarde, salgın sürecinde uygulanan parasal ve mali politikaların kalıcı hasara engel olmayı amaçladığını belirterek, ekonomilerin devamlılığı için uygun finansman koşulları sağlamanın kritik olduğunu, Avro Bölgesi'nde salgın bitene kadar finansman maliyetlerini son derece elverişli tutacaklarını vurguladı.

Salgın nedeniyle gençlerin ve kadınların daha fazla zorluk yaşadığına işaret eden Christine Lagarde, bu grupların daha yüksek oranda işsiz kaldıklarını anlattı.

Lagarde, İngiltere ve AB arasındaki Brexit sürecinin ilerlemesinin endişeyi hafiflettiğini, ancak bu konuda bütün belirsizliklerin ortadan kalkmadığını ifade etti.

Christine Lagarde, dijital avro çıkartılması ile ilgili, "Dijital avronun nakit avro yerine geçmeyeceğine, ona katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Dijital avro konusunu incelmeye devam ettiklerini belirten Lagarde, ocak ayı ortasında bu konuyla ilgili karar alabileceklerini de söyledi.


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