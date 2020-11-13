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Sanayi üretimi verisi açıklandı

13.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında yıllık yüzde 8,1 arttı. Foreks anketinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi yüzde 7,5 seviyesindeydi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında  madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı  ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 ve elektrik, gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında  madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2,  imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve  iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü  çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir önceki  çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi  ise yüzde 30,3 arttı."


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