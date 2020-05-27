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E-spor'un piyasa değerini 'salgın' zıplatacak

27.05.2020 - 13:27
E-spor'un piyasa değerini 'salgın' zıplatacak | Ekonomi Haberleri

KPMG Football Benchmark ekibi araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki e-spor oyun satışları yüzde 63 arttı ve 2021 yılına kadar yüzde 21,7 büyümesi beklenen e-spor'un piyasa değeri 1,5 milyar doları bulacak.

KPMG’den yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm spor organizasyonları dururken, bu süreçte e-spor'a ilginin arttığı ve KPMG Football Benchmark ekibinin e-spor dünyasını araştırdığı belirtildi.

Açıklamada, 2015 yılında 235 milyon kişinin izlediği e-spor'u şu anda toplam 454 milyon kişinin tutkuyla takip ettiği ve 2022 yılında ise e-spor'un takipçi sayısının 644 milyon olacağı ifade edildi.

E-spor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42'yken, NBA'nin izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53. E-spor takipçilerinin yaş ortalaması ise 32.

“ŞU ANDA YAKLAŞIK 32 MİLYON E-SPOR SPORCUSU VAR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, Kovid-19 döneminde her yerde e-spor turnuvaları izlediklerini, e-spor’un çok büyük bir endüstri olmaya koştuğunu ve Kovid-19’un bunu hızlandırdığını aktardı.

Uçak, salgın dönemi yaşanan küresel karantina ve sonrasında başlayan kontrollü sosyal hayatın en fazla gençleri etkilediğini ifade ederek, “Gençler e-spor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine e-spor oyuncusu olmayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 32 milyon e-spor sporcusu var. Bu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Olimpiyatların e-spor'a açılması halinde rakamların katlanarak büyüdüğünü görebileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.


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