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Petrol ithalatı martta azaldı

27.05.2020 - 13:19
Petrol ithalatı martta azaldı | Emtia Haberleri

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 3 milyon 525 bin 608 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 7,2 artarak 2 milyon 686 bin 485 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 295 bin 649 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 485 bin 826 tonla Rusya ve 306 bin 156 tonla Kazakistan izledi.

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Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 37 azalarak 672 bin 804 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 3 milyon 525 bin 608 ton olarak gerçekleşti.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 azalarak 231 bin 628 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 89,2 azalışla 44 bin 710 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 61,6 artışla 302 bin 565 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 6 azalışla 261 bin 123 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 30 azalarak 967 bin 351 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 45,3 artışla 1 milyon 390 bin 963 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 2,9 azalarak 402 bin 999 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 4,6 azalışla 384 bin 634 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 2 milyon 984 bin 761 tona yükseldi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 8,1 artışla 2 milyon 65 bin 116 tona çıkarken, benzin türleri satışı da yüzde 0,8 düşüşle 183 bin 695 tona geriledi.

Böylece martta geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 5,5 artarak 2 milyon 391 bin 439 tona yükseldi.


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