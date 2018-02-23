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Duty Free'ler para bastı

23.02.2018 - 12:02

Duty Free'lerde geçen yıl yaklaşık 1 milyar euroluk satış gerçekleşti. Bu tutarın yüzde 66'sı ülkeden çıkışta gelirken, en fazla tütün ürünleri satıldı.

Duty Free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl yaklaşık 1 milyar euroluk satış yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sınır kapılarında faaliyet gösteren 18'i depo olmak üzere 181 "Duty Free"de geçen yıl en fazla gelir, sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışından elde edildi.

Gümrüksüz satış mağazalarındaki alışverişlerin ekonomik büyüklüğünün yüzde 36'sını tütün mamullerinin oluşturduğu ve söz konusu ürünler için 360 milyon 106 bin 964 euro harcama yapıldığı belirlendi.

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Parfüm ve kozmetik ürünleri için ise 281 milyon 142 bin 237 euroluk alışveriş yapıldı. Bu tutar geçen yıl yapılan satışların yüzde 28'ine karşılık geldi ve tütün ürünleri grubunun ardından ikinci sırada yer aldı.

Satışların üçüncü büyük kalemini ise alkollü içecekler oluşturdu. Geçen yıl gümrüksüz satış mağazalarında 160 milyon 145 bin 383 euroluk alkollü içecek satıldı. Toplam satışların yüzde 16'sını alkollü içecek harcamaları oluşturdu.

Elektronik eşya, gözlük, saat ve oyuncak gibi eşyalar için geçen yıl bu mağazalarda 106 milyon 624 bin 507 euro harcandı. Bu eşyalar için yapılan ödeme, toplam harcamaların yüzde 11'ine karşılık geldi.

Duty free'lerin geçen yılki cirolarının yüzde 9'unu ise gıda ürünleri oluşturdu. Gıda için yapılan harcamaların toplamı 91 milyon 663 bin 646 euroyu buldu.

Böylece, gümrüksüz satış mağazalarında yapılan toplam harcama 999 milyon 682 bin 737 euroya ulaştı. Bu rakam 2016 yılında 932 milyon 56 bin 674 euro olarak belirlenmişti.

Öte yandan gümrüksüz satışların yüzde 66'sı ülkeden çıkışta gerçekleştirildi.


Etiketler

  • Duty Free
  • Parfüm ve kozmetik ürünleri
  • satış mağazaları
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