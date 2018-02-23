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Doğuş'un marinasına 70 milyon yatırım

23.02.2018 - 11:57

EBRD, D-Marin'e 70 milyon euro yatırım planlıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Doğuş Holding'in Hollanda'da kurulu marina şirketi D-Marin'e 70 milyon euro yatırım yapacak. EBRD'nin 70 milyon euroluk azınlık hissesi yatırımı projesine 28 Mart'ta karar verilecek.

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Yatırımın hedefleri, yeni yönetim anlaşmaları ve satın alımlarla büyümek ile mevcut operasyonların verimliliğini artırması için şirkete yardımcı olmak şeklinde gösterildi.

D-Marin'in Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'da 10 marinası bulunuyor.


Etiketler

  • EBRD
  • Doğuş Holding
  • D-Marin'
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