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Dünyanın en zenginleri belli oldu! Sıralamada önemli değişiklik

25.11.2020 - 09:03
Dünyanın en zenginleri belli oldu! Sıralamada önemli değişiklik | Ekonomi Haberleri

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin isimler ve servetleri açıklandı. İlk 3'te önemli değişiklikler meydana geldi.

10. sırada Mukesh Ambani yer alıyor. Hint milyarder Mukesh Ambani dünyada ilk 10 girmesinin yanı sıra, Asya kıtasından tek isim olarak anılıyor. 1957 doğumlu iş insanı 1 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı evinde yaşıyor.

Ambani'nin kızının düğünü, 100 milyon dolarlık maliyetiyle gündeme gelmişti. Düğünde şarkıcı Beyonce sahne almıştı. Ambani eşine hediye ettiği 60 milyon dolarlık özel uçakla da dünya medyasında epeyce konuşulmuştu. Toplam serveti 74 milyar dolar...

9. sırada yer alan Steve Ballmer, (d. 24 Mart 1956 Detroit, ABD) Microsoft’un 1986'daki reklamına çıkan kişi ve Microsoft’un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan Amerikalı iş insanıdır.

Forbes dergisinde 2006 en zenginler arasında 84. sırayı almıştı. 2009 yılında Bill Gates’in yerini almış ve şu anda Microsoft CEO’su olarak devam ederken başarısıyla ilk 10'a girmiştir. Toplam serveti 76.1 milyar dolar şeklinde ifade ediliyor.

Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken, arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu. Sergey Brin ile beraber Google'ın kurucularındandır. Google'ın Teknoloji başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. Sergey Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Rusya, Moskova’da doğmuştur.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık 2016 tarihi itibari ile dünyanın en zengin isimlerin listesinde 39.9 milyar dolar şahsi serveti ile 11'nci sırada yer aldı. Şu anda ise 8. sırada ve toplam serveti ise 78.7 milyar dolar.

Gerçek adı Lawrence Page olan Larry Page, bir Amerikalı girişimci ve arama motoru Google’ın kurucu ortağıdır. Bir çevrimiçi arama firması olarak kurulan Google, çalışmalarını yavaş yavaş internetin diğer alanlarını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 7. sırada yer alan Page'in serveti 81.3 milyar dolar olarak açıklanmıştır.

Dünyanın en zengin ve en hayırsever insanlarından biri olan Warren Buffett Amerika'nın Omaha kentinde bulunan çok uluslu bir holding şirketi olan Berkshire Hathaway'in CEO'su ve en büyük hissedarıdır.

90 yıl yaşında Buffett Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 6. sırada yer alıyor. Buffett'ın toplam serveti 86.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 5. sırada yer alıyor. Toplam serveti düşüşe rağmen 102 milyar dolar şeklinde açıklandı.

Şirketin 2020 vekalet beyanına göre Zuckerberg'in servetinin büyük bir kısmı Facebook'taki yüzde 13 hisseden kaynaklanıyor.

Fransız iş insanı Bernard Arnault 5 Mart 1949'da dünyaya geldi. Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton),ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir. Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.

Arnault'un Bloomberg Milyarderler Endeksi sırası dördüncü olarak açıklandı. Fransız milyarderin gelirlerinde düşüş yaşansa da toplam serveti 105 milyar dolar olarak açıklandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Ancak Gates'in yüksek miktarlarda yaptığı bağışlara işaret edilerek bağış yapmaması durumunda servetinin çok daha büyük olacağına dikkat çekiliyor.

Bill Gates servetiyle 2. sırada yer alırken, üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Bakın yerini kim aldı...

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, Bloomberg’ün ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde ikinci sıraya yükseldi. Musk yıl başında 35. sıradaydı.

21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla bir günde bile hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7,2 milyar dolar arttı.

Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk oldu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında birinci sıradaki yerini koruyor.


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