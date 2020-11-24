‹ Önceki Haber Alman sanayiciler üretimde yüzde 10 azalma bekliyor Alman sanayiciler üretimde yüzde 10 azalma bekliyor

Küresel ham çelik üretimi yükseldi

24.11.2020 - 18:29
Küresel ham çelik üretimi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Küresel ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak yaklaşık 161,9 milyon tona yükselirken, Türkiye'nin ham çelik üretimi aynı dönemde 19,4 artış gösterdi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekim ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 161 milyon 890 bin ton oldu. Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 12,7 artarak 92,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 11,7 düşerek 7,2 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin üretimi yüzde 5,6 düşerek 12,61 milyona tona, ABD’nin üretimi yüzde 15,3 gerileyerek 6,14 milyona indi.

##$HABER_1465647$##

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 3,2 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,78 milyon tona, Rusya’da üretim yüzde 4,3 yükselerek 6,05 milyon tona ulaştı.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle ekim ayına ait üretim verilerinin çoğunun kasım ayında revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 1 milyar 511 milyon 43 bin tona geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9948 Değişim: 1,36%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,5064 Değişim: 1,80%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
464,25 Değişim: -0,30%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.