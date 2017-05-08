Dünyanın en zengin 3. adamı itiraf etti

Buffett, zamanında Google ve Amazon`a yatırım yapmayarak hata yaptığını belirtti. Ünlü patron, "Fark edemeyecek kadar aptaldım" diye konuştu.

Dünyanın en zengin 3. adamı Warren Buffett, yıllar önce Google hissesi almadığı için büyük bir hata yaptığını belirtti. Buffett, “Geçmişte teknoloji şirketlerinden hep uzak durdum. Çünkü nasıl para kazandıklarını ve uzun vadede aynı başarıyı tekrar ettirip ettiremeyeceklerini bilmiyordum” dedi.

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Buffett yıllar önce Google’ın reklam servisinden bu kadar para kazanabileceğini tahmin etmesi gerektiğini de ifade ederken, Amazon’a yatırım yapma fırsatını da anlayamadığını belirterek, “Fark edemeyecek kadar aptaldım. Bezos’un (Amazon’un kurucusu) bu kadar başarılı olabileceğini sanmıyordum” diye konuştu.

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