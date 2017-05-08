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Akıllı telefon fiyatları düştü!

08.05.2017 - 15:19 | Son Güncelleme : 08.05.2017 - 17:13

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, referandum sonrası kurlardaki düşüşle fiyatların yüzde 15'e varan oranlarda düştüğünü belirtti.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, referandum sonrası kurlardaki gerilemenin, bazı telefon modellerinde fiyatların yüzde 15'e kadar düşmesine neden olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde düşen fiyatların olumlu etkisiyle satışlarda yüzde 35'e yakın artış yaşandı. Yaklaşan Anneler Günü, ardından Babalar Günü ve karne döneminin rüzgarını da arkasına alacak olan cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

Haberturk.com’un haberine göre; Ekşi yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana telefon satışlarının aylık 1,2 milyondan 850 bin adede gerilediğini, yaşanan düşüşlerin daha çok 600-900 lira bandında yer alan modellerde olduğunu ifade ederek, tüketicilerin cep telefonu alımlarını yüksek kur ve referandum gibi sebeplerden dolayı ertelediğini söyledi.

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"KAYIT DIŞI TELEFON SATIŞINDA PATLAMA YAŞANIYOR"

Sinan Ekşi, dernek olarak, yüksek adetlere ulaşma potansiyeli kuvvetli olan telefon satışlarının önemli bir kısmının kayıt dışında gerçekleşeceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

"Bu yüzden birçok ürüne uygulanan vergi indirimlerinin, cep telefonlarına da uygulanmasını bekliyoruz. Hangisi daha önemli? Çamaşır kurutma makinesi mi? Şifonyer mi? Yoksa en zor anımızda bizi hayata bağlayabilen cep telefonu mu?"

Cep telefonundaki vergi yükünün sektörde toplanan vergiyi göreceli olarak azaltmaya başladığını savunan Ekşi, "Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor." dedi.

Ekşi, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilmesi göreceli olarak çok daha zor olan beyaz eşya ve mobilyaya vergi indirimi getirilirken, yüksek vergiler yüzünden kaçakçıların cazibe alanı haline gelen sektörlerinin çok zor günler yaşadığını kaydetti.

"KAÇAK VE VERGİSİZ SATILAN CEP TELEFONU ADEDİNİN YILLIK 5 MİLYONA ULAŞTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

MOBİSAD Başkanı, kaçak ve vergisiz satılan cep telefonu adedinin yıllık 5 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini belirterek, bir taraftan vergi ödemeden satılan milyonlarca telefon, diğer tarafta yasal yollardan aldığı telefonlarla bir anlamda vergi kaçıranların da vergisini ödeyen milyonlar olduğunu söyledi.

"Dünyanın geleceğini belirleyecek bilişim sektöründe vagon değil de, lokomotif olmak istiyorsak vergi indirimini çamaşır kurutma makinelerine değil, bizleri internete, ambulansa, ailemize bağlayan cep telefonlarına yapmalıyız."


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