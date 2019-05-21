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Dünyaca ünlü şef Oliver'in restoran zincirine kayyum atandı

21.05.2019 - 16:23
Dünyaca ünlü şef Oliver'in restoran zincirine kayyum atandı | Ekonomi Haberleri

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver'in İngiltere'deki 25 restoranlık zincirine kayyum atandığı bildirildi.

 

Çatısı altında "Jamie's Italian", "Barbecoa" ve "Fifteen" adlı toplam 25 restoran bulunduran Jamie Oliver Restoran Grubu'ndan yapılan açıklamada, mali sorunları nedeniyle grubun yönetimine KPMG şirketinin atandığı belirtildi.

Uzun süredir mali sorunları ile gündemde olan restoran zincirine kayyumun atanmasının ardından restoranların kapatılmasına karar verilmesi halinde yaklaşık bin 300 kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

İngiliz şef Jamie Oliver, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Durumdan dolayı son derece üzgünüm. Tüm çalışanlarıma, tedarikçilerime ve 10 yıllın üzerinde bir zamandır bu işe yüreğini koyan herkese çok teşekkür ederim. Bu durumun herkes için ne kadar zor olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

1997 yılında Londra'da bir kafede çalışırken TV yapımcıları tarafından keşfedilen Oliver, "Çıplak Şef" adlı TV programları dolayısıyla kısa zamanda tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

2002 yılında Londra'da "Fifteen" adlı restoranını açan İngiliz şef, 2008'de kendi adını verdiği restoran zincirini kurmuştu.

Jamie Oliver, geçen yıl kendi hesabından 13 milyon sterlin aktarmış ve 17 milyon sterlinlik de ek dış finansman bularak restoran zincirini son anda iflastan kurtarmıştı. 


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