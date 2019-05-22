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Türkiye'den ABD hamlesi! Gümrük vergisi yarıya indirildi

22.05.2019 - 08:08
Türkiye'den ABD hamlesi! Gümrük vergisi yarıya indirildi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ABD'ye karşı uyguladığı ek gümrük vergilerinde düşüş yaşandı.

Türkiye, ABD'ye yönelik ek gümrük vergilerinde indirime gitti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna karşılık olarak 22 kalem üründe ek gümrük vergisi Cumhurbaşkanlığı kararı ile yarı yarıya düşürüldü.

Alkol, gıda, kimyasal, plastik, ağaç mamülleri ve otomobil gibi ürünlerde gümrük vergileri düşürüldü.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) için oran yüzde 20'den yüzde 10'a, pirinç için oran yüzde 50'den yüzde 25'e, 2106.90 pozisyon nolu 'Diğerleri' için yüzde 20'den yüzde 10'a, alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün ve tütün döküntüleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a, taşkömürü  taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar için yüzde 13,7'den yüzde 5'e, taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın)  karni kömürü için yüzde 10'dan yüzde 5'e, güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil)  manikür ve pedikür müstahzarları için yüzde 60'tan yüzde 30'a, poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) için yüzde 50'den yüzde 25'e, poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 için yüzde 10'dan yüzde 5'e plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya için yüzde 60'tan yüzde 30'a, yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde)  ince dilimler veya yongalar halinde ağaç  testere talaşı ve odun, döküntü ve artıklan (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) için yüzde 10'dan yüzde 5'e, sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç)  el yapısı kağıt ve karton için yüzde 20'den yüzde 10'a, birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç) için yüzde 20'den yüzde 10'a, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09,48.10 pozisyonundakiler hariç) için yüzde 50'den yüzde 25'e, selüloz asetatdan olanlar için yüzde 60'tan yüzde 30'a, 7308.90 pozisyon no'lu 'Diğerleri' için yüzde 60'tan yüzde 30'a, diğer santrifüj pompalar için yüzde 20'den yüzde 10'a, 8479.89 pozisyon no'lu 'Diğerleri' için yüzde 20'den yüzde 10'a, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 120'den yüzde 60'a ve 9022.19 pozisyon no'lu 'Diğer amaçlarla kullanılanlar' için yüzde 10'dan yüzde 5'e çekildi.

Karar 21 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


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