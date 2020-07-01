Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demiryolu lojistik projesine onay | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası ,Türkiye'nin demiryolu lojistik projesi için 314.5 milyon Euro krediyi onayladı.

Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro tutarında krediyi onayladı.

Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi dün onaylandı.

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