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Dünya Bankası'ndan Pakistan'a kredi

18.06.2019 - 13:11
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a kredi | Ekonomi Haberleri

Pakistan ile Dünya Bankası, ülkedeki yüksek öğrenimin geliştirilmesi ile federal hazine ve Hayber Pahtunhva eyaletinin hazinesine destek için 918 milyon dolarlık 3 kredi anlaşması imzaladı.

Başkent İslamabad'daki Dünya Bankası ofisinde yapılan anlaşmayı Pakistan adına Maliye Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Sekreteri Nur Ahmed, Dünya Bankası adına ise Pakistan Direktörü Patchamuthu Illangovan imzaladı.

Alınan 918 milyon dolarlık kredinin 400 milyon dolarlık ilk kısmı Pakistan Gelir Artırma Programı kapsamında kullanılacak. Söz konusu programla Pakistan'da toplanan vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 17'ye çıkarılması amaçlanırken, aynı zamanda gümrük kontrollerinin artırılıp vergi mükellefi sayısının da 3,5 milyona çıkarılması planlanıyor.

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Kredinin 400 milyon dolarlık ikinci kısmı ise Pakistan'da Yüksek Öğrenimin Gelişimi Programı kapsamında ve özellikle ekonomi için stratejik sektörlerin gelişimiyle ilgili araştırma yapan alanlar ile öğretme ve öğrenmeyi geliştirecek alanlarda kullanılacak.

Program kapsamında ayrıca gelişmiş eğitim-öğretim merkezi olmayan yüksek öğretim kurumları desteklenecek, kurumlar modern teknolojiyle donatılacak, kurumlar ve eğitim kadrolarının kapasiteleri geliştirilecek.

Kredinin 118 milyon dolarlık üçüncü kısmı da Gelir Seferberliği ve Kaynak Yönetimi Programı kapsamında Hayber Pahtunhva eyaletine ayrılacak. Bu projeyle eyaletin kendi kaynaklarını yönetebilmesi ve geliştirebilmesi amaçlanıyor. 


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