Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesi sonuçlandı
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi. İhaleye 7 milyar 540 milyon liralık teklif geldi.
##$HABER_1455649$##
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler
- Uzmanlardan 'AL'ınabilecek 22 hisse önerisi
- İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
- İşte ek gelir sağlayacak 12 tavsiye
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN