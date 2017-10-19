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Dünya Bankası'dan Türkiye kararı!

19.10.2017 - 11:40

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken; 2018 tahminini düşürdü.

Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yukarı revize ederken, gelecek yıl için tahminini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indirdi.

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Dünya Bankası, en son Nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini bugün güncelledi. Tahminler Batı, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'yı kapsıyor. Buna göre Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmini 0.4 puan artışla yüzde 4'e yükseltildi, 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.


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