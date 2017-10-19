‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Petrol fiyatları 58 doların üzerinde!

19.10.2017 - 10:16

Brent petrolün varili, ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla azalış yaşanması ve Irak'taki gelişmelerin etkisiyle uluslararası piyasalarda 58,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,13 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,52 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 58,20 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 58,17 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,03 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Son bir aydır gerileyen stoklara ek olarak Çin'in petrol talebindeki artış ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler petrolün yukarı yönlü hareketini destekledi. Öte yandan, BP Üst Yöneticisi Bob Dudley, dün yaptığı konuşmada brent petrolün varilinin 50 dolar seviyesinde olmasının doğru olacağını, jeopolitik risklerin oyuna geri döndüğünü ifade etti. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 59,46 ile 60 dolar aralığının direnç, 58,30 ile 56,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.759 Değişim: 0,78% Hacim : 1.356 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 107.233 19.10.2017 Yüksek 108.059
Açılış: 107.404
3,6677 Değişim: -0,24%
Düşük 3,6597 19.10.2017 Yüksek 3,6802
Açılış: 3,67665
4,3296 Değişim: -0,13%
Düşük 4,3269 19.10.2017 Yüksek 4,3467
Açılış: 4,3353
151,51 Değişim: 0,05%
Düşük 150,78 19.10.2017 Yüksek 151,62
Açılış: 151,43
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.