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Draghi'den 'sorunlu kredi' mesajı

07.11.2017 - 14:47 | Son Güncelleme : 07.11.2017 - 15:22

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Avrupa bankacılık teftiş sisteminde iki hedefleri olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, sorunlu kredilerin çözülmesi için denetleme ve teftiş kurulları, ulusal yönetimler ve bankaların ortak çaba harcaması gerektiğini söyledi. Banka teftiş sistemi ile ilgili ECB forumundan konuşan Draghi, Avrupa bankacılık teftiş sisteminde iki hedeflerinin olduğunu söyledi.

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Draghi bunların zorlu ve ileriye dönük teftişte banka spesifik risklerinin düşürmek ve tüm euro bölgesine aynı yüksek standartları uygularken bankacılık sektöründe ülke spesifik risklerini düşürmek olduğunu belirtti.

Negatif faizlerin banka kârlılığını engellemede çok az kanıt olduğunu vurgulayan Draghi, kredilerin tetiklediği konut balonları emarelerini ise görmediğini ifade etti.


Etiketler

  • Avrupa Merkez Bankası
  • Euro Bölgesi
  • Mario Draghi
  • ECB forumu
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