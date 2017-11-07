Ertem'den dolar açıklaması: Endişelenmeyin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, spekülatif kur ataklarına bakarak kimsenin endişeye kapılmasını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki “Yeni piyasa gerçekleri ve eski ekonomi tetikçileri” yazısında kurun son dönemdeki hareketliliğine değindi.

“Bugün Türkiye'de spekülatif kur ataklarına bakarak kimse endişeye kapılmasın” diyen Ertem, makul bir süre sonra dış ticaret dinamiklerine, makro verilere ve dengeye uygun bir kur seviyesine ulaşılacağını belirtti.

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