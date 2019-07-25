Draghi'den para politikasında gevşeme sinyali | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, bankanın para politikasına temel oluşturan enflasyon hedefinin yüzde 2 ile sınırlı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, para politikasında gevşemeye kapıyı açtı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün para politikası kararında faizleri sabit tuttu, ancak ileride düşürmeye kapıyı araladı. ECB ayrıca para politikasında gevşeme seçeneklerini çalışacağını belirtti.

ECB ayrıca karar metninden enflasyon hedefine yaptığı göndermeyi çıkardı. Metinden orta vadeli enflasyon hedefine "yüzde 2'ye yakın ancak bu seviyenin altında" olarak yapılan gönderme çıkarıldı, yerine "enflasyon hedefinde simetri taahhüdü" ifadesi getirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sonuç olarak... enflasyon cephesinde gördüklerimiz hoşumuza gitmiyor, (enflasyon hedefinde) simetri yüzde 2 sınırının artık var olmadığı anlamına geliyor. Enflasyon iki yönde de hareket edebilir" dedi.

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Draghi ayrıca şunları söyledi: *ECB'nin son toplantısından bu yana gelen veriler küresel büyüme dinamiklerinin güç kaybettiğine işaret ediyor

*Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısı belirgin değil, güçlü derecede destek hâlâ gerekiyor

*Veriler büyümenin ikinci ve üçüncü çeyrekte daha zayıf olacağına işaret ediyor

*Enflasyonun büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda geriledikten sonra yıl sonuna doğru tekrar yükselmesi bekleniyor

*İmalat sektöründe görünüm bozuluyor

*Ekonomide ikinci yarıda toparlanma ihtimalinin giderek azaldığı görülüyor

*Enflasyon tarafında hedefe yaklaşma tarihinin ötelendiğini düşünüyoruz

*Orta vadeli enflasyon görünümü hedefin altında kalırsa ECB yönetim kurulu adım atmaya kararlı

*ECB toplantısında enflasyon hedefinde simetri hakkında görüş alışverişi oldu, başka bir hedef belirlemek konusu da görüşüldü

*Enflasyonda simetri, hedefin yüzde 2 ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor

*Bugünkü toplantıda faiz indirimi ele alınmadı

*Yeni bir adım atmadan önce yeni tahminleri beklemek istedik

*Toplantıda faiz indiriminin büyüklüğü konusu ele alınmadı

*Euro Bölgesi ekonomisinde büyük ölçekli bir bozulma meydana gelirse maliye politikası daha fazla önem kazanır