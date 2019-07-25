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Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni başkan atamasına onay

25.07.2019 - 16:57
Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni başkan atamasına onay | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Lagarde'ın atama kararını onayladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin ECB Başkanlığı adayı Christine Lagarde'ın atama kararını onayladı. ECB Yönetim Konseyi'nde yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı: "Yönetim Konseyinin AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşması Madde 283(2) gereğince bankacılık ve parasal konularda profesyonel deneyimi ile tanınan aday olan Christine Lagarde'a yönelik herhangi bir itirazı yoktur."

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DHA'nın haberine göre; Yönetim Konseyi kararı ve Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu kararı onaylamasıyla yeni başkan, Avrupa Konseyi tarafından atanacak. Lagarde, atandıktan sonra 31 Ekim'de görev süresi dolan Mario Draghi'den görevi devralacak.


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