‹ Önceki Haber 2017 araç yenileme planları şaşırttı ! 2017 araç yenileme planları şaşırttı ! Sonraki Haber › `Borsada yükseliş devam edecek` `Borsada yükseliş devam edecek`

Draghi'den önemli açıklamalar

10.05.2017 - 15:07 | Son Güncelleme : 10.05.2017 - 15:40

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "AMB'nin önlemleri çok etkili oluyor" dedi.

 

 

Avrupa merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, euro bölgesinde ekonomik toparlama işaretlerine rağmen, enflasyonu yükseltmede başarı elde edildiğini iddia etmek için henüz erken olduğunu söyledi. Draghi'nin sözleri, eksi faiz oranları ve güçlü tahvil alımları politikasına son vermek için acele etmediğini gösteriyor.

Almanya ve Hollanda gibi euro bölgesinin daha varlıklı üyeleri, ECB'nin bu politikaya son vermesi için ısrar ediyorlar.

Hollanda'da yaptığı bir konuşmada Draghi, "Yeni veriler euro bölgesi ekonomisindeki döngüsel toparlanmanın giderek daha güçlendiğini ve aşağı yönlü risklerin daha da azaldığını gösteriyor" dedi. "Buna rağmen başarılı olduk demek için çok erken. Temeldeki enflasyon baskıları hâlâ zayıf kalmaya devam ediyor ve henüz inandırıcı bir yukarı yönlü trend görülmüyor."

ECB'nin gelecek ay ekonomik durumdaki iyileşmeyi yansıtan ancak politikayı da değiştirmeyen bir politika mesajı vermesi bekleniyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Draghi, ECB'nin izlediği para politikasının getirilerinin, yarattığı yan etkilerden daha büyük olduğunu söyledi ancak Hollanda gibi bazı ülkelerde yükselen emlak fiyatları ve yüksek hane halkı borçlanmasının da dikkate alındığını vurguladı.

Draghi, "Şu anda euro düzeyinde fazla zorlanmış varlık değerlemelerini gösteren inandırıcı bir kanıt görmüyoruz. Buna karşılık bazı ülkelerdeki emlak dinamiklerinin ve yüksek hane halkı borç düzeylerinin, dengesizliklerin artabileceği yolunda bir riskin işaretlerini verdiğini ise görüyoruz" dedi.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber 2017 araç yenileme planları şaşırttı ! 2017 araç yenileme planları şaşırttı ! Sonraki Haber › `Borsada yükseliş devam edecek` `Borsada yükseliş devam edecek`
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
96.194 Değişim: 0,91% Hacim : 6.318 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 94.969 10.05.2017 Yüksek 96.194
Açılış: 95.115
3,5857 Değişim: -1,05%
Düşük 3,5807 10.05.2017 Yüksek 3,6289
Açılış: 3,6237
3,8962 Değişim: -1,15%
Düşük 3,8929 10.05.2017 Yüksek 3,9528
Açılış: 3,9417
140,49 Değişim: -1,25%
Düşük 140,38 10.05.2017 Yüksek 142,83
Açılış: 142,27
1,0862 Değişim: -0,11%
Düşük 1,0859 10.05.2017 Yüksek 1,0899
Açılış: 1,08741
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.