Draghi'den önemli açıklamalar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "AMB'nin önlemleri çok etkili oluyor" dedi.

Avrupa merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, euro bölgesinde ekonomik toparlama işaretlerine rağmen, enflasyonu yükseltmede başarı elde edildiğini iddia etmek için henüz erken olduğunu söyledi. Draghi'nin sözleri, eksi faiz oranları ve güçlü tahvil alımları politikasına son vermek için acele etmediğini gösteriyor.

Almanya ve Hollanda gibi euro bölgesinin daha varlıklı üyeleri, ECB'nin bu politikaya son vermesi için ısrar ediyorlar.

Hollanda'da yaptığı bir konuşmada Draghi, "Yeni veriler euro bölgesi ekonomisindeki döngüsel toparlanmanın giderek daha güçlendiğini ve aşağı yönlü risklerin daha da azaldığını gösteriyor" dedi. "Buna rağmen başarılı olduk demek için çok erken. Temeldeki enflasyon baskıları hâlâ zayıf kalmaya devam ediyor ve henüz inandırıcı bir yukarı yönlü trend görülmüyor."

ECB'nin gelecek ay ekonomik durumdaki iyileşmeyi yansıtan ancak politikayı da değiştirmeyen bir politika mesajı vermesi bekleniyor.

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Draghi, ECB'nin izlediği para politikasının getirilerinin, yarattığı yan etkilerden daha büyük olduğunu söyledi ancak Hollanda gibi bazı ülkelerde yükselen emlak fiyatları ve yüksek hane halkı borçlanmasının da dikkate alındığını vurguladı.

Draghi, "Şu anda euro düzeyinde fazla zorlanmış varlık değerlemelerini gösteren inandırıcı bir kanıt görmüyoruz. Buna karşılık bazı ülkelerdeki emlak dinamiklerinin ve yüksek hane halkı borç düzeylerinin, dengesizliklerin artabileceği yolunda bir riskin işaretlerini verdiğini ise görüyoruz" dedi.

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