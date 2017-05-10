2017 araç yenileme planları şaşırttı !

3 bin 752 kişinin katılımıyla yapılan 2017 yılındaki araba planlarını öğrenmeyi amaçlayan yeni anket de oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte 2017 yılında yeni bir araba sahibi olamaya dair hayaller hakkında bilgi veren anketin detayları...

2017’de yeni bir araba almayı planlıyor musunuz ekseninde düzenlenen ankete katılımcıların verdiği cevaplar, sektöre yön verecek nitelikte... Katılanların 3 bin 605’i yani yüzde 96’sı erkeklerden, 147’si yani yüzde 4’ü kadınlardan oluşan ankette, katılımcıların yaş aralığı ise yüzde 32’si 36-45 yaş aralığında, yüzde 22’si 46-55 yaş arasında ve yüzde 21`i ise 26-32 yaş arasında.

6 AY İÇİNDE ARABA YENİLEMEK İSTEYENLERİN ORANI HAYLİ FAZLA

arabam.com'un haberine göre; katılımcılara 2017 yılı yeni araba alma planlarıyla ilgili sorulan ilk soru; “6 ay içinde arabanızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz?” oldu. Katılımcıların büyük bir kısmı ilk 6 ay içinde arabasını yenilemeyi planladığını belirtti.

KASA TİPİNDE ‘SEDAN’ AÇIK FARKLA ÖNDE

Sorulan ikinci soru ise “Aklınızdaki yeni arabanın kasa tipi hangisi?” şeklinde idi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 11 diğer, yüzde 18 Hatchback, yüzde 24 SUV, yüzde 47 sedan almayı düşünüyorum şeklinde cevap verdi.

MARKA TERCİHİ İLGİNÇ

Katılımcılara en çok beğendikleri araba markaları sorulduğunda ise çok ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. Bu soruya önce çoğunluklu olarak Volkswagen yanıtı verildi. Ancak soru, “bütçe sorun olmasa en sevdiğiniz araba hangisi” şeklinde değiştirilince ilk sırayı Mercedes markası alıyor.

KATILIMCILAR KONFORDAN YANA “OTOMATİK VİTES” DEDİ

“Düz vites mi otomatik vites mi” sorusuna ise katılımcıların yüzde 80’i konfordan yana yanıt vererek “otomatik vites” demiş.

Grafik: arabam.com

ELEKTRİKLİ ARABA HENÜZ POPÜLER DEĞİL

Henüz trafikte çok yaygınlaşamadı ama geleceğe dair çok önemli bir adım olarak görülen elektrikli araçlar konusunda katılımcılara fikirleri sorulduğunda ise oldukça şaşırtıcı bir sonuç çıkıyor ortaya. Çünkü katılımcıların yüzde 38’i “elektrikli araba kullanırım” derken yüzde 39’u “hayır” diyor. Geriye kalan yüzde 23 ise bilgisinin yetersiz olduğunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki hibrit nedir, nasıl kullanılır sorularına yanıt veren bilgi paylaşımı elektrikli araçların geleceğini güçlendirebilir.

YAŞ ARALIĞI 3 – 6

İkinci el araç piyasasına yön veren en temel kriterlerden biri aracın yaşıdır. İkinci el araç yaşı, alıcı için çok belirleyici bir kriterdir. “İkinci el araç alırken en fazla kaç yaşında olmasını istersiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 75'i 3 - 6 yaş arası yanıtını vermiş.

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